travolta dal treno in corsa muore una donna in stazione

Una donna ha perso la vita dopo essere stata travolta da un treno in corsa alla stazione di Massa Carrara. Questa tragedia si aggiunge a un'altra avvenuta poco più tardi a Calenzano, in provincia di Firenze, segnando un'altra giornata drammatica sui binari toscani.

Massa Carrara, 11 dicembre 2025 – Ancora una tragedia sui binari, la seconda in Toscana in questa giornata dai giovedì 11 dicembre, avvenuta a distanza di poco più di un'ora dall’ investimento di Calenzano, in provincia di Firenze. Nel primo pomeriggio una donna, ancora non identificata, ma di età compresa presumibilmente tra 70 e 80 anni, è morta dopo essere stata travolta da un treno alla stazione ferroviaria di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara). L'allarme è scattato alle 13,44. Sul posto sono intervenuti soccorritori e forze dell'ordine, ma per l'anziana non c'era più niente da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it