Trasporto pubblico niente treni nelle festività fra Rho e Gallarate

Durante le festività del 2025, le linee ferroviarie tra Rho e Gallarate subiranno sospensioni, causando disagi ai pendolari provenienti dal Varesotto, Vco e Canton Ticino. La variazione delle corse influenzerà i viaggi verso e da Milano, creando un inconveniente per chi si sposta abitualmente lungo questa tratta durante i periodi festivi.

Gallarate, 11 dicembre 2025 – Festività di passione per i pendolari delle l inee ferroviarie che dal Varesotto, dal Vco e dal Canton Ticino viaggiano da e verso Milano. Trenord ha annunciato una significativa interruzione della circolazione tra le stazioni di Rho e Gallarate dal 26 dicembre al 5 gennaio, necessaria per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana. Velocità ridotta a gennaio. A questi interventi seguirà, dal 5 gennaio all’1° febbraio, una riduzione della velocità dei convogli dovuta all’istituzione di rallentamenti sulla linea: i treni potranno quindi registrare lievi ritardi, con arrivi posticipati di circa tre minuti rispetto agli orari ufficiali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trasporto pubblico, niente treni nelle festività fra Rho e Gallarate

L'iniziativa sindacale, che interessa il personale di Trentino trasporti e del Gruppo Ferrovie dello Stato, potrà avere ripercussioni sul trasporto pubblico locale - facebook.com Vai su Facebook

Commissione #Trasporto pubblico locale, Viabilità e Mobilità di Anci Liguria per l'esame del Disegno di Legge regionale sull'istituzione dell'Agenzia Unica del Trasporto anciliguria.it/newsbox/commis… Vai su X

Dai bus ai treni, esclusi gli aerei: chi sciopera venerdì - Nel trasporto ferroviario stop al personale addetto alla circolazione dei treni dalle 00. Si legge su ansa.it

Scioperi ottobre, in arrivo un mese "nero" tra treni, aerei e... Il calendario con tutti i disagi - Già diverse sigle sindacali hanno proclamato agitazioni della durata di alcune ore o per intere ... Secondo affaritaliani.it