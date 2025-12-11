Trasporti chi sciopera domani a Roma?
Domani, venerdì 12 dicembre, a Roma si fermeranno i trasporti a causa dello sciopero generale proclamato dalla Cgil. La protesta è stata indetta per manifestare il dissenso contro la manovra di bilancio, con possibili disagi e interruzioni nelle attività di trasporto pubblico nella capitale.
Si fermeranno anche i trasporti domani, venerdì 12 dicembre, nell'ambito dello sciopero generale proclamato dalla Cgil per protestare contro la manovra di bilancio. A rischio, per l'intera giornata, i collegamenti regionali effettuati da Cotral, treni regionali, Intercity e Alta Velocità.
