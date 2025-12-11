Trasformazioni aziendali e ruolo della leadership | Raimondo Castellucci incontra gli studenti
Venerdì 12 dicembre alle ore 14, l’ingegnere Raimondo Castellucci terrà un incontro con gli studenti presso l’università in viale Pindaro. L’evento si focalizza sulle trasformazioni aziendali e sull’importanza della leadership nel garantire il successo delle organizzazioni. Un’occasione per approfondire tematiche strategiche e di sviluppo professionale.
Il coach plurititolato unisce esperienze sportive e aziendali per insegnare come costruire team vincenti e affrontare cambiamenti con competenze manageriali e comunicazione efficace
Alle aziende serve una leadership 'umana' guidata dal purpose - Perseguire uno scopo che vada oltre la generazione di profitto, rispondendo alle aspettative sociali ed economiche che provengono dal pubblico e dagli stakeholder.