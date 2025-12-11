Tragico malore mentre si allena in palestra | fatale per un uomo di 63 anni E’ successo davanti alla moglie in una struttura di Latina

Un tragico episodio si è verificato ieri al Palafitness di Latina, dove un uomo di 63 anni è deceduto improvvisamente durante una sessione di allenamento. L'incidente è avvenuto davanti alla moglie, lasciando sconvolta la comunità locale. La vicenda ha suscitato grande dolore e sgomento tra i presenti.

Tragedia ieri al Palafitness di Latina, dove un uomo di 63 anni è morto improvvisamente mentre si stava allenando durante una lezione in palestra. Secondo le prime ricostruzioni, il 63enne avrebbe accusato un forte dolore al petto; si sarebbe quindi accasciato a terra. Nonostante il soccorso immediatamente da parte dei presenti e le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi, accertato il decesso per cause naturali. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e il personale della Polizia, ma il decesso dell'uomo è stato constatato per cause naturali.

