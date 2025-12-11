Tragedia sul lavoro operaio cada da un ponteggio | trasferito in ospedale

Un grave incidente sul lavoro si è verificato quando un operaio edile di 44 anni è caduto da un ponteggio, riportando ferite serie. L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasferito in ospedale per le cure necessarie. L'episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza nei cantieri edili e sulla prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un operaio edile di 44 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un ponteggio. L’incidente è avvenuto nella zona di piazza Garibaldi, a Napoli. Secondo una prima ricostruzione l’uomo era impegnato alla ristrutturazione di un balcone, al primo piano di uno stabile. Soccorso dal “118” è stato trasferito all’ospedale “Vecchio Pellegrini” di Napoli. Sul posto è giunta la polizia di Stato che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tragedia sul lavoro, operaio cada da un ponteggio: trasferito in ospedale

