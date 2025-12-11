Tragedia spaventosa la star della musica morta così a soli 26 anni | l’annuncio shock

Una notizia sconvolgente scuote il mondo della musica pop: la giovane cantante Camryn Magness è tragicamente scomparsa all'età di 26 anni. Nota per aver aperto gli stadi dei più grandi tour internazionali, la sua morte ha lasciato senza parole fan e colleghi, suscitando grande cordoglio in tutta la comunità musicale.

La cantante Camryn Magness, nota per aver aperto gli stadi sold-out dei tour dei One Direction, di Cody Simpson e delle Fifth Harmony, è morta all'età di 26 anni, lasciando sgomento il mondo della musica pop internazionale. Secondo quanto riportato da People, la giovane artista è deceduta il 5 dicembre in un incidente mortale con uno scooter elettrico in Florida, un episodio che ha posto fine a una carriera luminosa e ancora in piena evoluzione. La notizia della sua scomparsa è stata confermata mercoledì attraverso un commovente tributo pubblicato sui suoi canali social, accompagnato da un video che ritrae Camryn durante una sessione di immersioni subacquee, una delle sue passioni.

