Tragedia in Cilento trovato un cadavere carbonizzato | è di un uomo di 46 anni

Una tragedia si è verificata a Rutino, nel Cilento, dove è stato trovato il cadavere carbonizzato di un uomo di 46 anni. La scoperta ha suscitato grande commozione nella comunità locale. Le autorità, attraverso le indagini dei carabinieri, stanno cercando di chiarire le cause e le circostanze di quanto accaduto.

Tragedia a Gorga di Stio: 57enne trovato senza vita nella sua abitazione - L'allarme lanciato da un conoscente, sul posto 118 e Carabinieri ... infocilento.it scrive