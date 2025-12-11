Tragedia a Torre del Greco Giusy muore dopo la processione dell’Immacolata | aveva 5 anni

Una tragica perdita ha colpito Torre del Greco: Giusy, una bambina di appena 5 anni, è deceduta improvvisamente dopo aver partecipato alla processione dell’Immacolata il 9 dicembre. La comunità si stringe nel dolore per questa scomparsa improvvisa e inaspettata, che ha lasciato senza parole tutti i residenti.

L’intera comunità di Torre del Greco è stata scossa da un drammatico lutto: Giusy, una bambina di 5 anni, è morta improvvisamente nella giornata di martedì 9 dicembre. La piccola aveva partecipato appena il giorno precedente alla tradizionale processione dell’Immacolata insieme alla sua famiglia. Accensione dell’albero di Natale rinviata dal sindaco Mennella In segno di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tragedia a Torre del Greco, Giusy muore dopo la processione dell’Immacolata: aveva 5 anni

Dramma a Torre del Greco, la piccola Giusy muore a 5 anni - Giusy è morta a causa di un arresto cardiaco poche ore dopo aver partecipato alla ... Riporta internapoli.it

Giusy uccisa da un arresto cardiaco: aveva solo 5 anni - Una grande tragedia ha colpito nelle scorse ore Torre del Greco dove una bambina di soli 5 anni - Come scrive napolitoday.it

