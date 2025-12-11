Tragedia a Lanzarote | Riccardo Rocco muore a 27 anni travolto da un’onda anomala mentre pesca

Una tragedia ha sconvolto Lanzarote, dove Riccardo Rocco, 27 anni, è stato tragicamente travolto da un’onda anomala mentre praticava la pesca a Los Charcones. Il mare, spesso considerato un luogo di pace, si è trasformato in un pericolo improvviso, portando via la vita del giovane in un istante.

La dinamica della tragedia a Los Charcones. Il mare di Lanzarote, che per molti è un rifugio di calma e paesaggi surreali, per Riccardo Rocco si è trasformato in un vortice improvviso e fatale. Il giovane padovano di 27 anni, originario di Codiverno di Vigonza, è morto l’8 dicembre dopo essere stato trascinato via da un’ onda anomala mentre pescava insieme a un amico nella zona di Los Charcones, uno dei tratti più suggestivi e al tempo stesso più insidiosi della costa meridionale dell’isola. I soccorsi: l’intervento dell’elicottero e la corsa in ospedale. Riccardo si trovava alle Canarie da una settimana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia a Lanzarote: Riccardo Rocco muore a 27 anni travolto da un’onda anomala mentre pesca

