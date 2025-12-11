Trafilerie Carlo Gnutti | fatturato oltre mezzo miliardo e nuova fabbrica nel 2027
La Trafilerie Carlo Gnutti, con sede a Chiari, ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un fatturato di 568 milioni di euro, in aumento rispetto ai 487 milioni dell'anno precedente. La società conferma la sua crescita e annuncia una nuova fabbrica prevista per il 2027, rafforzando la propria presenza nel settore.
