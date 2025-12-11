Traffico Roma del 11-12-2025 ore 20 | 30

Il traffico a Roma il 11-12-2025 alle 20:30 presenta diverse criticità, tra incidenti, lavori in corso e rallentamenti su varie arterie principali. La situazione interessa il Raccordo Anulare, la tangenziale e alcune zone centrali, con code e disagi segnalati dalla Luceverde Roma. L'evento di domani, l'inaugurazione del ponte dell’Industria, e lo sciopero generale influenzeranno ulteriormente la mobilità cittadina.

Luceverde Roma Buonasera Stasera sicuramente calando di intensità traffico sulla riviera cittadina sul Raccordo Anulare in carreggiata interna permangono Tuttavia coda all'altezza della Flaminia ancora in carreggiata è una coda tratti tra la Bufalotta e lo svincolo La Rustica in carreggiata esterna zona sud rallentamenti con code a tratti dal vivo con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana sulla tangenziale che ora da Corso Francia lassalle hai altre cose registrate nel tunnel verso San Giovanni fino al Verano e poi ci sono cose anche verso lo stadio Olimpico da viale Castrense al bivio per Roma L'Aquila sulla via del mare permangono incolonnamenti anche per un incidente tra l'ippodromo di Tor di Valle e Vitinia in direzione di Ostia la polizia locale Ci segnala due incidenti con ripercussioni per il traffico al Castro Pretorio il primo via del Policlinico all'altezza di piazza Girolamo Fabrizio il secondo in viale dell'Università all'intersezione con Viale Regina Elena incidente disagio anche in Viale delle Medaglie d'Oro nei pressi di via Duccio Galimberti ultimi lavori nuova inaugurazione per il ponte dell'Industria tra l'ostiense Marconi in ponte che resterà chiuso a partire dalla mezzanotte fino al tardo pomeriggio di domani è che proprio domani sarà intitolato a San Francesco d'Assisi la cerimonia è prevista per le ore 12 e quella di domani sera però una giornata difficile perché si sposta in treno a causa dello sciopero generale proclamato dalla CGIL sciopero di 24 e che nello specifico coinvolgerà Quindi anche il personale del trasporto ferroviario dalla mezzanotte alle ore 21 a rischio Quindi le corse dei treni a media lunga percorrenza ma anche i convogli regionali servizipro garantiti tra le ore 6 e le ore 9 tra le ore 18 e le ore 21 nessun problema per quanto riguarda la rete Atac autobus e tram e metropolitane saranno regolari a rischio invece le corse dei bus Cotral maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it