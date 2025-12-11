Traffico Roma del 11-12-2025 ore 19 | 30

Traffico intenso a Roma tra il 11 e il 12-2025 alle 19:30, con code e rallentamenti su vari raccordi e strade principali. Incidenti e lavori in corso contribuiscono alla congestione, mentre lo sciopero ferroviario previsto per domani pomeriggio potrebbe aggravare ulteriormente la situazione del trasporto pubblico.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati decisamente trafficato il raccordo anulare in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino alla Salaria poi abbiamo rallentamenti con code a tratti per diversi chilometri da Settebagni fino alla via Ardeatina in carreggiata esterna coda tratti dal video con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana a complicare la situazione due incidenti di guida per fortuna tra le uscite Laurentina e Appia è sempre in carreggiata esterna abbiamo code dalla Prenestina all'uscita a Tiburtina traffico congestionato sulla tangenziale con incolonnamenti dalla Farnesina alla Salaria a tre code registrati a partire dalla stazione Tiburtina fino a viale Castrense cose anche verso lo stadio Olimpico da viale Castrense al bivio per la Roma L'Aquila traffico in coda anche sulla gattina da via Andrea Millevoi al Raccordo Anulare problemi in via Cilicia interessata da incolonnamenti anche per un incidente a partire dalla Colombo verso Piazza Tuscolo ultimi lavori e nuova inaugura per il ponte dell'Industria tral Ostiense Marconi Ponte che resterà chiuso a partire dalla mezzanotte fino al tardo pomeriggio di domani che proprio domani sera intitolato a San Francesco d'Assisi la cerimonia prevista per le ore 12 ma quella di domani sarà una giornata difficile perché si sposta in treno a causa dello sciopero generale proclamato dalla CGIL sciopero di 24 ore che nello specifico coinvolgerà anche il personale del trasporto ferroviario appunto dalla mezzanotte alle ore 21 rischio Quindi le corse dei treni a media lunga percorrenza ma anche i convogli regionali servizi garantiti tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le ore 21 nessun problema per quanto riguarda la rete Atac quindi bus tram e metropolitane saranno regolari a rischio invece le corse dei bus Cotral è tutto grazie per l'ascolto A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale