Il traffico a Roma il 11 e 12 novembre presenta diverse variazioni e disagi a causa di chiusure, deviazioni e scioperi. La giornata è caratterizzata da eventi come l'intitolazione del Ponte a San Francesco d'Assisi e uno sciopero che coinvolge diverse reti di trasporto, con conseguenti modifiche alle linee di bus, metro e servizi ferroviari.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani chiusure e deviazioni nella zona di Ponte dell'Industria in occasione dell'intitolazione del Ponte a San Francesco d'Assisi deviate le linee 96 e 780 tipi di disagi domani sulle linee metro mare e Roma Viterbo gestite da Cotral e sui collegamenti di Trenitalia per lo sciopero indetto da CGIL e CISL l'agitazione non interesserà alle reti di Atac e degli operatori privati stasera dalle 9:30 e fino alle 5:30 di domattina per consentire interventi giubilari sulla ciclabile di Monte Ciocci San Pietro sarà chiusa a via Aurelia all'altezza del civico 196 fino a via Nicolò Quinto in entrambi i sensi di marcia Sara inviate Le linee 46 e la notturna 46 domani dalle 9 alle 13 corteo da Piazza Vittorio Emanuele a via dei Fori Imperiali deviate linee di bus https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-12-2025 ore 14:30

