Traffico Roma del 11-12-2025 ore 11 | 30

Traffico intenso a Roma nelle prime ore del 11-12-2025, con rallentamenti sulla A24 tra via Fiorentini e lo svincolo Portonaccio a causa di un incidente. Disagi anche sulla Cassia, Salaria e Pontina, con congestioni e rallentamenti lungo diversi principali tratti urbani e raccordi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla A24 tra via Fiorentini e lo svincolo Portonaccio in direzione tangenziale per un incidente che ha coinvolto due macchine due moto rallentamenti su tutto il tratto Urbano della A24 dal casello di ingresso traffico intenso sulla Cassia da via Due Ponti a via Grottarossa Verso il raccordo è anche da raccordo in direzione via Due Ponti traffico rallentato sulla Salaria dalla altezza raccordo in direzione centro traffico intenso infine sulla Pontina tra Mostacciano e la Colombo

