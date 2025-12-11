Traffico Roma del 11-12-2025 ore 08 | 30

Il traffico a Roma del 11-12-2025 alle 08:30 presenta diverse criticità, tra cui un incidente sulla A24 che provoca code di due chilometri. La situazione interessa anche le principali strade cittadine e consolari, con rallentamenti e congestioni su varie arterie. Per dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito Luceverde Roma.

Luceverde Roma trovati sulla A24 roma-l'aquila-teramo a seguito di un incidente si è formata una coda di due chilometri tra allacciamento A1 e la barriera di Roma Est verso Roma si consiglia di uscire a Tivoli e rientrare in A24 allo svincolo di lunghezza ci sto siamo sul raccordo anulare traffico intenso con code in carreggiata interna da Roma nord allo svincolo per La 24 e poi dalla Casilina l'appia è in carreggiata esterna dalla Casilina allo svincolo A24 code su tutto il tratto Urbano della A24 e quindi dal raccordo anulare alla tangenziale est direzione centro sulla tangenziale est direzione Stadio Olimpico tra la Tiburtina e via dei Campi Sportivi intenso il traffico su tutte le principali strade consolari che conducono in città in particolare file sulla Flaminia e Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti è sempre dal raccordo alla tangenziale rallentamenti attratti sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima e poi tra Spinaceto e il raccordo anulare tutto verso Roma ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.