Traffico Roma del 11-12-2025 ore 07 | 30

Traffico intenso a Roma nelle prime ore del 11 dicembre 2025, con code e rallentamenti su diverse arterie principali a causa di un incidente sulla A24 e altri disagi sul Raccordo Anulare, la Tangenziale e le strade consolari. La situazione è in continuo peggioramento, interessando anche le zone di Pomezia e Spinaceto.

Luceverde Roma dentro vati incidente con code sulla A24 roma-l'aquila-teramo tralcio vinto 1 e la barriera di Roma Est verso Roma già intenso il traffico sul Raccordo Anulare in particolare code sulla carreggiata interna dalla Casilina all'appia e poi in carreggiata esterna dalla Casilina lo svincolo A24 rallentamenti e code sul tratto Urbano A24 dal raccordo anulare alla tangenziale direzione centro sulla tangenziale est code a tratti da Largo Passamonti a viale Castrense in direzione di San Giovanni e poi tra Salaria & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sostenuto è in ulteriore aumento il traffico su tutte le principali strade consolari che conducono in in particolare file sulla Flaminia e Salaria rispettivamente dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e da Villa Spada la tangenziale est e code anche sulla Pontina a tratti Pomezia a Castel di Decima ed a Spinaceto il raccordo anulare tutto verso Roma ma per i dettagli di queste da altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-12-2025 ore 07:30

