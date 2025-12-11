Traffico Lazio del 11-12-2025 ore 17 | 30

Traffico intenso sulla rete viaria del Lazio il 11-12-2025 alle 17:30, con congestioni sull'intera raccordo anulare e strade dell'hinterland capitolino. Lavori in corso e scioperi influenzano gli spostamenti, rendendo la giornata complessa per automobilisti e pendolari.

Luceverde Lazio Buonasera Bentrovati molto intenso il traffico sulla rete viaria laziale con il grosso degli spostamenti concentrato sulle strade dell' hinterland capitolino abbiamo traffico intenso sull'intero percorso della raccordo anulare in carreggiata interna Cudi tra le uscite Trionfale Ottavia e Flaminia sempre interna cosa tratti a partire da Settebagni fino all'uscita alla rustica ancora sul raccordo in carreggiata è una coda tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino a fino al bivio per la Roma Napoli in provincia di Viterbo sul raccordo Viterbo Terni rallentamenti di lieve entità ora per lavori in corso tra Orte il bivio di Soriano nel Cimino a sud di Roma sulla Pontina code tra casalazzara Aprilia in direzione di Latina sulla Nettunense sempre per traffico molto intenso code a tratti tra Pavona Cecchina e Aprilia sono a Piano interventi a tratti nelle due direzioni tra cisterna e il bivio per Latina Scalo sulla A1 Roma Firenze a partire dalle ore 22 chiusura totale della casello di Magliano Sabina si è uscita si entra Beh per le due direzioni noi apertura domani mattina alle 6 lavori notturni anche sulla A12 Roma Civitavecchia con la chiusura dell'autostrada tra Torrimpietra e Fregene nelle direzioni di marcia questi lavori scatteranno alle 21 e si protrarranno fino alle ore 6 di domani è quella di domani sarà una giornata difficile perché si sposta in treno a causa dello sciopero generale proclamato dalla CGIL sciopero di 24 ore e che nello specifico coinvolgerà anche il trasporto ferroviario dalla mezzanotte alle ore 21 a rischio Quindi le corse dei treni a lunga percorrenza ma anche i convogli regionali servizi garantiti Però tra le 6 e le 9:03 alle ore 18 alle ore 21 è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune viaggi in collaborazione con Roma Capitale