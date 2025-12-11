Traffico Lazio del 11-12-2025 ore 09 | 30

Ecco l'introduzione richiesta: Segnali di traffico intenso e rallentamenti nel Lazio il 11-12-2025 alle 09:30, con code e disagi sulla A1 Firenze-Roma, il raccordo anulare e la Pontina, a causa di lavori e situazioni di congestione che coinvolgono diverse arterie della regione.

luce verde Lazio Bentrovati sulla A1 Firenze Roma traffico intenso con rallentamenti e code tra Fiano Romano e Ponzano romano-soratte verso Firenze trafficato anche il raccordo anulare Code in carreggiata interna tra la cassa e la Salaria e poi più avanti tra la Bufalotta e la Tiburtina e dalla casina all'appia stessa situazione lungo la carreggiata esterna dalla casina allo svincolo A24 fine poi tu la Pontina verso Roma centro da Spinaceto a raccordo anulare prorogati al 12 gennaio i lavori in provincia di Frosinone su superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 159 da Sonia cerquetani È tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale

