Tracce di cacca vi finisce in bocca ogni giorno L’allarme shock di Bassetti | State attenti

L’infettivologo Matteo Bassetti avverte sui rischi quotidiani di contaminazione, evidenziando come si possano ingerire involontariamente tracce di feci. Durante una diretta a La Zanzara, ha lanciato un allarme sulla diffusione di questo pericolo, invitando alla massima attenzione per prevenire possibili conseguenze sulla salute.

L'infettivologo Matteo Bassetti torna a far discutere i suoi follower con un intervento in diretta a La Zanzara, celebre programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani, durante il quale parla del rischio che ognuno di noi corre ogni giorno: ingerire involontariamente tracce di feci. Un concetto in realtà non nuovo: già nei giorni scorsi, l'esperto aveva diffuso video divulgativo sui social. Nel mirino del medico finisce in particolare un oggetto che tutti utilizziamo quotidianamente: lo spazzolino da denti. "Dovrebbe essere la cosa più pulita che ci sia, quella che si mette in bocca — spiega — invece no".