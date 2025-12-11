Tra fantasia e realtà con la dovuta ammirazione per gli anziani di ogni genere coerenti senza riserve

Negli anni ’50, a Sorrento, una delle mete più ambite del turismo italiano e internazionale, si sviluppò una vicenda amorosa che avrebbe ispirato successivamente Domenico Modugno. Tra fantasia e realtà, questa storia rappresenta un omaggio agli anziani di ogni genere, coerenti e riservati, e si inserisce nel contesto affascinante di un’epoca ricca di emozioni e atmosfere uniche.

Nei primi anni ’50, a Sorrento, una delle mete del Bel Paese più ambite dai turisti italiani e stranieri, prese corpo una vicenda amorosa che fu, di li a poco, “romanzata” in musica da Domenico Modugno. Questa la storia. Una principessa indiana approdò nel golfo della Perla della Costiera sorrentina. Girando per ristoranti – la bontà della cucina italiana era già nota nel suo paese – si innamorò della stessa dal vivo e, per naturale estensione, di quella di tutto il Paese. In uno dei vari locali dove fece tappa, conobbe e fu colpita.al cuore da un pizzaiolo, tale Pasquale detto “Pascalino”. Lo portò sensa indugio con se a New Delhi per sposarlo e farne un mahraja. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

