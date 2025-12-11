Tpl recupera la domanda ma l' inflazione corre più del Fondo nazionale trasporti e delle tariffe

A Palermo sono stati presentati i dati della settima edizione del rapporto Asstra - Intesa Sanpaolo sulle performance delle imprese di trasporto pubblico locale, evidenziando una ripresa della domanda di TPL. Tuttavia, l'inflazione sta crescendo più rapidamente rispetto al Fondo nazionale trasporti e alle tariffe, influenzando il settore e le sue prospettive future.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Sono stati presentati oggi a Palermo i dati raccolti nella settima edizione del rapporto Asstra - Intesa Sanpaolo "le performance delle imprese di trasporto pubblico locale". Nel 2024, il valore della produzione delle aziende di tpl aumenta rispetto al 2023, a livello mediano, del 4%, nonostante la ripresa della domanda sia stata graduale, più lenta del previsto in termini complessivi, e con dinamiche differenziate a livello territoriale, per modalità di trasporto e tipologia di servizio. La domanda di trasporto pubblico locale continua a crescere nel 2024, seppur con un ritmo più lento rispetto alle previsioni, e si attesta a -10% rispetto al 2019 (pre-Covid), rispecchiando i nuovi stili di mobilità: maggiori spostamenti, con tragitti più brevi.

