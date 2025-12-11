Toscana screening gratuito per l’epatite C Cos’è e come aderire Tantissime richieste ma farmacie a corto di test

La Toscana offre uno screening gratuito per l’epatite C, rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989, fino al 31 dicembre 2025. La campagna ha riscosso grande interesse, ma le farmacie segnalano una carenza di test disponibili. L’iniziativa mira a individuare precocemente eventuali casi e promuovere la prevenzione tra la popolazione interessata.

Firenze, 11 dicembre 2025 – La Regione Toscana rilancia la campagna di screening gratuito per l’epatite C, rivolta ai nati tra il 1969 e il 1989, disponibile fino al 31 dicembre 2025. L’iniziativa sta riscuotendo grande partecipazione ed è stata molto pubblicizzata ( 800mila le lettere inviate da Ispro), ma molte farmacie di Firenze e delle altre province, con cui abbiamo parlato, lamentano una disorganizzazione nella gestione e registrano la mancanza dei test. Sono tante le telefonate giornaliere di persone che hanno ricevuto la lettera dall’ Ispro e che vogliono sottoporsi allo screening, ma purtroppo i test sono insufficienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana, screening gratuito per l’epatite C. Cos’è e come aderire. Tantissime richieste ma farmacie a corto di test

Azienda USL Toscana Sud Est. . Per due giorni, il 29 e 30 novembre, il camper ISPRO è a San Giovanni Valdarno per consentire a cittadine e cittadini di effettuare importanti screening oncologici. Una rilevante iniziativa di sanità pubblica che porta la prevenzi - facebook.com Vai su Facebook

Toscana, screening gratuito per l’epatite C. Cos’è e come aderire. Tantissime richieste ma farmacie a corto di test - L’iniziativa è aperta ai nati tra il 1969 e il 1989 ed è disponile fino al 31 dicembre 2025. Scrive lanazione.it

Epatite C, lo screening gratuito anche alla Misericordia di Capannori - Il servizio infermieristico della Misericordia di Capannori, aderisce all’iniziativa della Regione: sarà quindi possibile effettuare il test, completamente gratuito, direttamente negli ambulatori di ... Da luccaindiretta.it