Torre 5G sulle colline di Castelvenere Di Santo denuncia l’assenza di autorizzazioni

Una torre 5G di 37 metri è prevista sulla collina delle Tore, nel cuore della zona vitivinicola di Castelvenere. Tuttavia, secondo Di Santo, mancano le autorizzazioni necessarie per l’installazione. La questione è stata portata all’attenzione di Legambiente, che ha denunciato pubblicamente la situazione.

Comunicato Stampa La struttura di 37 metri destinata alla telefonia mobile sorgerà sulla collina delle Tore, nel cuore della zona vitivinicola sannita "Ringrazio Legambiente per la denuncia pubblica della imminente installazione di una torre destinata alla telefonia mobile sul nostro territorio.

