Tornate a fare le ballerine pu**ane Le ragazze del Napoli travolte dagli insulti sessisti sul campo lo shock del club

Dopo la partita tra il Napoli Women Under 17 e il Don Guanella, alcuni giovanissimi calciatori hanno rivolto insulti sessisti alle ragazze, suscitando scalpore. La vicenda evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla cultura sessista nello sport e l'importanza di un confronto sulla sensibilità e il rispetto tra i giovani.

Dopo la partita tra la squadra femminile Napoli Women Under 17 e la selezione maschile Under 1415 del Don Guanella di Scampia, alcuni giovanissimi calciatori del Don Guanella, tutti appena 13enni, hanno pubblicato sui social una serie di insulti sessisti contro le ragazze. Dai commenti offensivi come «tornate a fare le ballerine» fino a espressioni volgari come «le avete prese, pu**ane» e «vogliamo i reggiseni», il linguaggio usato ha scatenato indignazione per la gravità delle offese e per l’età dei protagonisti. Le immagini diffuse sui social dai ragazzi hanno fatto il giro delle chat dei familiari che hanno denunciato l’accaduto. 🔗 Leggi su Open.online

