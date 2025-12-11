Torna la stagione di Teatro Comico all' Alighieri con quattro appuntamenti

La stagione di Teatro Comico all'Alighieri torna con quattro appuntamenti, offrendo al pubblico momenti di leggerezza e divertimento. Organizzata da Accademia Perduta/RomagnaTeatri, questa rassegna promette di intrattenere e sorprendere gli spettatori con spettacoli teatrali dedicati alla comicità.

Il palcoscenico del Teatro Alighieri si prepara ad accogliere la nuova edizione della rassegna di Teatro Comico organizzata da Accademia PerdutaRomagnaTeatri. Come nelle passate Stagioni, la rassegna sarà composta da quattro appuntamenti, programmati sempre alle 21, da gennaio ad aprile 2026. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Teatro Regio di Capitanata, stagione 2025/2026: torna in scena ‘Bisticci & pasticci’ di Fabrizio Errico - Sul palco del Teatro Regio di Capitanata torna lo spettacolo comico ‘Bisticci & pasticci’ con testi e regia di Fabrizio Errico. Riporta foggiatoday.it

Al Teatro Cilea torna Peppe Iodice con "Ho visto Maradona" - Torna al Teatro Cilea il comico napoletano Peppe Iodice con "Ho visto Maradona", spettacolo che mescola comicità e soprannaturale per svelare le verità nascoste della città. ansa.it scrive