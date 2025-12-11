Torna la stagione di Teatro Comico all' Alighieri con quattro appuntamenti

La stagione di Teatro Comico all'Alighieri torna con quattro appuntamenti, offrendo al pubblico momenti di leggerezza e divertimento. Organizzata da Accademia Perduta/RomagnaTeatri, questa rassegna promette di intrattenere e sorprendere gli spettatori con spettacoli teatrali dedicati alla comicità.

Il palcoscenico del Teatro Alighieri si prepara ad accogliere la nuova edizione della rassegna di Teatro Comico organizzata da Accademia PerdutaRomagnaTeatri. Come nelle passate Stagioni, la rassegna sarà composta da quattro appuntamenti, programmati sempre alle 21, da gennaio ad aprile 2026. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

