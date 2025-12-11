Torna La solidarietà è spesa bene | via alla due giorni di raccolta alimentare

A Fasano parte la due giorni di raccolta alimentare

FASANO - Prende il via a Fasano la raccolta straordinaria "La solidarietà è spesa bene!", promossa dall'associazione Fasano Antirazzista e dal Market Solidale. L'iniziativa, che si terrà il 13 e 14 dicembre 2025, alimenterà i market solidali presenti sul territorio, veri e propri supermercati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it