Torna La solidarietà è spesa bene | via alla due giorni di raccolta alimentare
A Fasano parte la due giorni di raccolta alimentare
FASANO - Prende il via a Fasano la raccolta straordinaria "La solidarietà è spesa bene!", promossa dall'associazione Fasano Antirazzista e dal Market Solidale. L'iniziativa, che si terrà il 13 e 14 dicembre 2025, alimenterà i market solidali presenti sul territorio, veri e propri supermercati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
+++BABBO NATALE IN CORSIA: TORNA L' APPUNTAMENTO CON LA SOLIDARIETÀ +++ Torna a Montesarchio l’appuntamento natalizio con la solidarietà, fortemente sentito dalla comunità: “Babbo Natale in corsia”, un gesto concreto di vicinanza ai piccoli - facebook.com Vai su Facebook