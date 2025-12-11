Torna la protesta dei trattori

Il 10 dicembre, agricoltori, allevatori di bestiame e pescatori greci hanno unito le forze in una protesta che ha temporaneamente bloccato l’ingresso al porto di Volos. La mobilitazione riflette le crescenti tensioni nel settore agricolo e marittimo, evidenziando le difficoltà e le richieste di intervento da parte delle comunità locali.

Protesta dei trattori, gli agricoltori: "Non arretriamo, stiamo crescendo". Niente sfilata per le vie di Roma - Arezzo, 9 febbraio 2024 – Passano le ore e l’area individuata per il raduno dei trattori in via Nomentana a Roma per la protesta degli agricoltori vede crescere il numero di partecipanti e adesioni. lanazione.it scrive