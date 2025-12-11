Torna il presepio napoletano settecentesco di Mario Londrillo

A Pescara riapre il presepio napoletano settecentesco ideato da Mario Londrillo, un capolavoro che rende omaggio alla tradizione natalizia partenopea. L’esposizione celebra l’ingegno e l’arte del suo creatore, offrendo ai visitatori un’immersione nella storica e affascinante cultura natalizia del XVIII secolo.

Ha riaperto a Pescara il presepio napoletano settecentesco ideato da Mario Londrillo. L’esposizione è un omaggio alla memoria del suo inventore.Definito il “re dei presepi”, l’artista è scomparso lo scorso settembre. Per anni ha richiamato moltissimi visitatori per ammirare le sue opere. Il suo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it