Torna il presepio napoletano settecentesco di Mario Londrillo
A Pescara riapre il presepio napoletano settecentesco ideato da Mario Londrillo, un capolavoro che rende omaggio alla tradizione natalizia partenopea. L’esposizione celebra l’ingegno e l’arte del suo creatore, offrendo ai visitatori un’immersione nella storica e affascinante cultura natalizia del XVIII secolo.
Ha riaperto a Pescara il presepio napoletano settecentesco ideato da Mario Londrillo. L’esposizione è un omaggio alla memoria del suo inventore.Definito il “re dei presepi”, l’artista è scomparso lo scorso settembre. Per anni ha richiamato moltissimi visitatori per ammirare le sue opere. Il suo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
VIDEO | In Sala Birolli ai Filippini torna la mostra del Presepio - facebook.com Vai su Facebook
Torna il presepio napoletano settecentesco di Mario Londrillo - Definito il “re dei presepi”, l’artista è scomparso lo scorso settembre. Scrive ilpescara.it
Napoli, torna il Presepe Bianco: la tradizione che emoziona, la fede che unisce - Arte, fede e cultura tornano a fondersi e a dialogare nella mostra dal titolo Il Presepe Bianco – La tradizione ricreata, esposizione dedicata a una delle più importanti ... Da ilmattino.it