Torna il Premio Giornalistico Pietro Di Donato | riflettori puntati sulla sicurezza sul lavoro
Dopo cinque anni di assenza, torna l'ottava edizione del Premio Giornalistico Pietro Di Donato, dedicato alla sensibilizzazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Un evento che intende promuovere il ruolo del giornalismo nel diffondere consapevolezza e approfondimenti su un tema cruciale per la tutela dei lavoratori.
