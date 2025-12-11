Torna all’auditorium di Milano il concerto benefico di Mission Bambini

Il 20 dicembre all’Auditorium di Milano si terrà il tradizionale concerto benefico “Cuori all’unisono”, promosso da Mission Bambini. L’evento, in programma alle ore 20.00, è dedicato a sostenere il progetto “Cuore di bimbi”, volto a garantire interventi salvavita ai bambini in difficoltà. Una serata di musica e solidarietà per fare la differenza.

