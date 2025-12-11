Torna all’auditorium di Milano il concerto benefico di Mission Bambini
Il 20 dicembre all’Auditorium di Milano si terrà il tradizionale concerto benefico “Cuori all’unisono”, promosso da Mission Bambini. L’evento, in programma alle ore 20.00, è dedicato a sostenere il progetto “Cuore di bimbi”, volto a garantire interventi salvavita ai bambini in difficoltà. Una serata di musica e solidarietà per fare la differenza.
Sabato 20 dicembre, alle ore 20.00, all’Auditorium di Milano, torna il tradizionale concerto benefico “Cuori all’unisono”, una serata di musica e solidarietà nata per sostenere Cuore di bimbi, il programma internazionale di Mission Bambini che garantisce interventi salvavita ai bambini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
