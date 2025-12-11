Anche per il Natale 2025 torna a San Giovanni " Regalo Sospeso ", l’iniziativa solidale promossa da Progetto Cittadini Attivi APS in collaborazione con le associazioni del Tavolo della Partecipazione, la Consulta per le Pari Opportunità e la Consulta Giovani, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e i bambini in situazione di difficoltà. L’iniziativa, attiva dal 6 dicembre al 7 gennaio, coinvolge numerosi esercizi commerciali del territorio, trasformando i negozi di prossimità in veri e propri presìdi di solidarietà. Durante il periodo natalizio sarà possibile donare giochi, alimenti, materiale per la prima infanzia, abbigliamento e materiale scolastico nuovo, contribuendo concretamente a regalare un momento di gioia a chi ne ha più bisogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna a Natale il regalo sospeso. Giochi, cibo e abiti acquistati nei negozi aderenti all’iniziativa