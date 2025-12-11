Torna a casa dopo un importante restauro il capolavoro di Carracci dedicato a San Carlo Borromeo

Dopo oltre due mesi di restauro, il capolavoro di Ludovico Carracci dedicato a San Carlo Borromeo torna a casa. Il intervento, promosso dal Comune di Forlì con il sostegno della Regione, ha valorizzato e conservato un importante dipinto del primo Seicento, contribuendo alla tutela e alla promozione del patrimonio storico-artistico locale.

Un restauro durato più di due mesi, realizzato dal Comune di Forlì con un contributo regionale erogato nell'ambito della Legge regionale 182000 per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, volto a ridare vita e pregio al dipinto del primo Seicentesco di Ludovico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Måneskin - Torna a casa

Video Måneskin - Torna a casa Video Måneskin - Torna a casa

Cerca Video Caricamento del Video...

EroCaddeo torna a casa, per la sua prima data in Sardegna sceglie la Fiera di Cagliari: un live attesissimo con una line up che trasformerà l'evento in una lunga notte di musica e festa - facebook.com Vai su Facebook

Via Vanzolini, finalmente si torna a casa: ok del sindaco dopo il rogo di metà luglio - Da oggi, dopo quattro lunghi mesi, le famiglie del condominio al civico 18 di via Vanzolini dichiarato dai vigili del fuoco inagibile dopo il rogo del 16 luglio scorso, ... Lo riporta corriereadriatico.it

Polonara torna a casa dopo il trapianto al Sant'Orsola, festa dei figli - Achille Polonara è tornato a casa dopo il trapianto di midollo a cui si è sottoposto il 25 settembre all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, per curare la leucemia. Si legge su rainews.it