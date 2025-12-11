Torna a Brescia la Babbo Running la corsa più natalizia dell' anno

A Brescia torna la Babbo Running, l’evento natalizio più atteso dell’anno. La 15ª edizione della corsa non competitiva trasformerà le vie della città in un grande spettacolo di allegria, sport e solidarietà, con i partecipanti vestiti da Babbo Natale pronti a vivere un momento magico e coinvolgente.

