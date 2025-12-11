Torino vs Cremonese quindicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nel match della quindicesima giornata di Serie A 2025/2026, Torino affronta Cremonese in una sfida fondamentale per entrambe le squadre. I granata cercano punti salvezza, mentre i lombardi si confermano come una delle rivelazioni del campionato, lottando per un posto in zona europea. Ecco le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro.

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I granata si ritrovano invischiati nella lotta per non retrocedere, mentre i grigiorossi sono la rivelazione del campionato giacchè si ritrovano a ridosso della zona Europa. Torino vs Cremonese si giocherà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Olimpico. TORINO VS CREMONESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata stanno attraversando un periodo complesso della propria stagione. Con soli 14 punti accumulati in 14 giornate, la squadra di Baroni si ritrova al 16 posto in classifica, con un rendimento mediocre fatto di 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com