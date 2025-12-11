Torino vs Cremonese quindicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Nel match della quindicesima giornata di Serie A 2025/2026, Torino affronta Cremonese in una sfida fondamentale per entrambe le squadre. I granata cercano punti salvezza, mentre i lombardi si confermano come una delle rivelazioni del campionato, lottando per un posto in zona europea. Ecco le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro.
Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I granata si ritrovano invischiati nella lotta per non retrocedere, mentre i grigiorossi sono la rivelazione del campionato giacchè si ritrovano a ridosso della zona Europa. Torino vs Cremonese si giocherà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Olimpico. TORINO VS CREMONESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata stanno attraversando un periodo complesso della propria stagione. Con soli 14 punti accumulati in 14 giornate, la squadra di Baroni si ritrova al 16 posto in classifica, con un rendimento mediocre fatto di 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
#Baroni e #Petrachi hanno già condiviso un passato a #Lecce. #Cairo difende l'allenatore, ma con la #Cremonese... #Torino #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo completo - facebook.com Vai su Facebook
#Torino, nessuna distorsione per #Tameze: in dubbio per la #Cremonese Nessuna distorsione per il centrocampista granata #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo Vai su X
Torino-Cremonese: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 15ª giornata di Serie A. Riporta fantacalcio.it
Torino-Cremonese, i precedenti con Marinelli: granata sempre imbattuti - In vista della quindicesima giornata di Serie A, l’AIA ha reso noti i direttori di gara designati per ogni partita. Lo riporta msn.com