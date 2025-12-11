Torino mamma in travaglio non fa in tempo a raggiungere l' ospedale | la bimba nasce in ambulanza

Una donna in travaglio a Torino ha dato alla luce la sua bambina nell'ambulanza, prima di arrivare in ospedale. Riconoscendo i segnali del parto imminente, ha chiamato i soccorsi e ha vissuto un'esperienza improvvisa e emozionante, grazie all’intervento tempestivo dei paramedici.

Appena si è accorta che il parto era vicino e non sarebbe riuscita a raggiungere l'ospedale autonomamente, questa neo-mamma ha chiamato i soccorsi. La sua secondogenita è venuta al mondo in ambulanza. È successo ieri, 10 dicembre, intorno alle 18:30.I soccorsi in via FossataLa donna, 33 anni, e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

