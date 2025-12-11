Torino-Liverpool nuova rotta Ryanair | salgono a 7 gli aeroporti del Regno Unito collegati direttamente a Torino
Ryanair annuncia l’avvio della nuova rotta invernale Torino-Liverpool, con il primo volo programmato per sabato 13 dicembre 2025. Questa novità amplia le connessioni dirette tra Torino e il Regno Unito, portando a sette il numero di aeroporti britannici raggiungibili dalla città piemontese tramite la compagnia aerea.
Ryanair ha annunciato giovedì 11 dicembre che il primo volo della sua nuova rotta invernale 2025 Torino-Liverpool decollerà sabato 13 dicembre. Ryanair opererà un volo a settimana su questa nuova rotta invernale 20252026, offrendo ai clienti italiani e piemontesi ancora più scelta e collegamenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
