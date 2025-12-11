Torino | ladro rompe la finestra con un mattone ed entra in casa un anziano lo costringe a fuggire

Un ladro ha tentato di entrare in una casa a Torino rompendo una finestra con un mattone. Tuttavia, il suo tentativo è stato interrotto da un anziano che, accorgendosi dell'intrusione, lo ha costretto alla fuga. L'episodio si è svolto in un contesto di tensione, con il malvivente che si è arrampicato sulla facciata prima di essere messo in fuga.

Si è arrampicato sulla facciata del palazzo, ha rotto il vetro della porta-finestra con un mattone ed è fuggito quando si è accorto che la casa non era vuota. Così, martedì 9 dicembre, un malvivente ha tentato di rubare nell’alloggio di un anziano torinese che abita in via Boccherini. È successo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

A Torino, il Museo Lombroso ospita anche il cranio del ladro calabrese Villella. Un esempio usato per avvalorare la tesi, poi superata, che alcune caratteristiche anatomiche fossero comuni a chi sviluppa comportamenti criminali.

