Torino Cairo presenta Petrachi | Vi svelo perché ho scelto lui! Ora pensiamo alle cose migliorabili
Durante la presentazione del nuovo direttore sportivo Davide Vagnati, il presidente del Torino Urbano Cairo ha annunciato il ritorno di Gianpaolo Petrachi, spiegando le ragioni della scelta e indicando gli obiettivi di miglioramento per la squadra. Un momento di svolta che segna l'inizio di una nuova fase per il club granata.
Il patron del Torino Urbano Cairo è intervenuto in occasione della presentazione del nuovo direttore sportivo Davide Vagnati, le sue parole Una nuova epoca sta per incominciare: quella targata “Petrachi bis“. Come un fulmine a ciel sereno che ha squarciato il cielo sopra il Filadelfia poco dopo le 13 di ieri pomeriggio il Torino ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Torino, Cairo: "Petrachi è un motivatore, sul mercato servirà creatività". VIDEO #SkySport #SkySerieA Vai su X
#Petrachi | La firma sul contratto col #Torino e il messaggio di #Cairo “Bentornato Gianluca” - facebook.com Vai su Facebook
Torino, Cairo presenta Petrachi: «Bentornato». Il ds: «Voglio squadra che giochi col coltello fra i denti» - Il presidente dei granata ringrazia Vagnati e riabbraccia il dirigente, già a Torino dal 2009 al 2019: «Mi aspetto giovani con potenziale». Lo riporta corriere.it
Torino, è tornato Petrachi: il nuovo ds granata si presenta - Il nuovo direttore sportivo prende il posto dell'esonerato Davide Vagnati e. Si legge su tuttomercatoweb.com