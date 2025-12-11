Torino Cairo presenta Petrachi | Vi svelo perché ho scelto lui! Ora pensiamo alle cose migliorabili

Durante la presentazione del nuovo direttore sportivo Davide Vagnati, il presidente del Torino Urbano Cairo ha annunciato il ritorno di Gianpaolo Petrachi, spiegando le ragioni della scelta e indicando gli obiettivi di miglioramento per la squadra. Un momento di svolta che segna l'inizio di una nuova fase per il club granata.

Il patron del Torino Urbano Cairo è intervenuto in occasione della presentazione del nuovo direttore sportivo Davide Vagnati, le sue parole Una nuova epoca sta per incominciare: quella targata “Petrachi bis“. Come un fulmine a ciel sereno che ha squarciato il cielo sopra il Filadelfia poco dopo le 13 di ieri pomeriggio il Torino ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com