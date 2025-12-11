Torino Cairo presenta Petrachi | Vi svelo perché ho scelto lui! Ora pensiamo alle cose migliorabili

Calcionews24.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la presentazione del nuovo direttore sportivo Davide Vagnati, il presidente del Torino Urbano Cairo ha annunciato il ritorno di Gianpaolo Petrachi, spiegando le ragioni della scelta e indicando gli obiettivi di miglioramento per la squadra. Un momento di svolta che segna l'inizio di una nuova fase per il club granata.

Il patron del Torino Urbano Cairo è intervenuto in occasione della presentazione del nuovo direttore sportivo Davide Vagnati, le sue parole Una nuova epoca sta per incominciare: quella targata “Petrachi bis“. Come un fulmine a ciel sereno che ha squarciato il cielo sopra il Filadelfia poco dopo le 13 di ieri pomeriggio il Torino ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

