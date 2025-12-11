Torella dei Lombardi Carabinieri a scuola per la legalità

A Torella dei Lombardi, i Carabinieri hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Criscuoli per sensibilizzarli sui temi della legalità, del bullismo, del cyberbullismo e dell’uso responsabile dei social network, promuovendo una cultura della legalità tra i giovani.

I Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto Criscuoli per parlare di legalità, bullismo, cyberbullismo e uso consapevole dei social network. Prosegue in Irpinia il ciclo di incontri promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Nella mattinata di ieri, il Comandante della Stazione Carabinieri di Torella dei Lombardi ha incontrato circa 100 alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Criscuoli”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torella dei Lombardi, Carabinieri a scuola per la legalità

Torella dei Lombardi (AV) – Cultura della legalità - Prosegue in Irpinia il ciclo di incontri promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, rivolto agli studenti delle scuole di ogni ... Da msn.com

Maltempo a Avellino, scuole chiuse e freddo: neve, ghiaccio e pioggia - Previsioni rispettate: neve in una larga fetta della provincia, vento e pioggia nel resto del territorio. Lo riporta ilmattino.it