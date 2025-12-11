Topi in città cosa fa il Comune? La risposta dell' assessora

In Consiglio Comunale si è discusso dell'emergenza topi a Genova, sollevata da Filippo Bruzzone della Lista Rossoverde. L'interrogazione ha richiesto chiarimenti sulle misure adottate dall'amministrazione per contrastare il problema, evidenziando l'importanza di interventi efficaci per tutelare la salute pubblica e migliorare la qualità della vita in città.

