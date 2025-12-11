Tonnellate di materiale esplosivo nella ditta di logistica | scatta il sequestro Denunciato il titolare

Un blitz congiunto della Guardia di Finanza di Caserta e della polizia di Maddaloni ha portato al sequestro di diverse tonnellate di materiale esplosivo presso una ditta di logistica dell'area industriale. Il titolare dell'azienda è stato denunciato. L'operazione si inserisce in un'azione di controllo e tutela della sicurezza pubblica.

