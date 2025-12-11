Toni Servillo i grandi cori natalizi e i Terconauti accendono il lungo weekend riccionese

Nel lungo weekend di metà dicembre, Riccione si anima con una serie di eventi e iniziative dedicate a grandi e piccoli. Tra i protagonisti, Toni Servillo, i grandi cori natalizi e i Terconauti, pronti ad accendere l’atmosfera festiva e rendere il weekend riccionese indimenticabile. Un’occasione per vivere la città tra cultura, musica e divertimento.

Nel fine settimana di metà dicembre Riccione propone un ricco calendario di attività e iniziative per tutti. Dagli spettacoli teatrali e musicali – tra cui l’omaggio di Toni Servillo a Enzo Moscato, l’incontro-spettacolo dei Terconauti e i concerti della rassegna “Dai cori al cuore” – alle mostre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

TV8. . Toni Servillo ci porta nel passato napoletano del cinema Il Best of del #GialappaShow vi aspetta lunedì alle 21:30 su Tv8. - facebook.com Vai su Facebook

Una nuova clip de La grazia, il film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti, nelle sale italiane a partire dal 15 gennaio con PiperFilm. Intanto, negli Stati Uniti e in Canada, La grazia è già al cinema con MUBI. Vai su X

Teatro e poesia napoletana in scena con Toni Servillo - Sale l’attesa a Riccione per l’arrivo di Toni Servillo che da domani sera, giovedì 11 dicembre, sarà protagonista di un doppio appuntamento dedicato all’opera e all’eredità poetica di Enzo Moscato, ... Secondo altarimini.it

Toni Servillo, chi è?/ Carriera, successi e vita privata dell’attore: “C’è una cosa che mi imbarazza…” - Toni Servillo si racconta a cuore aperto in una intervista intima a Vanity Fair, in cui mostra qualcosa più di sè: "Non sono social perché... Da ilsussidiario.net