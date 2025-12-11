Tomb Raider | Legacy of Atlantis un leak ha svelato il nuovo gioco con un’immagine un video e dettagli inediti
Un leak recente ha rivelato dettagli inediti su Tomb Raider: Legacy of Atlantis, il prossimo capitolo della celebre serie. Attraverso un’immagine, un video e informazioni non ufficiali, si svelano anticipazioni sul gioco, alimentando l’attesa prima dei The Game Awards 2025.
L’attesa per i The Game Awards 2025 ha acceso un’ondata di speculazioni, e nelle ultime ore è emerso un presunto leak che avrebbe svelato titolo, immagini e dettagli del nuovo Tomb Raider. Il progetto, chiamato Tomb Raider: Legacy of Atlantis, sarebbe un remake del primissimo episodio della saga, reinterpretato però con un taglio moderno. Le immagini trapelate – probabilmente tratte da un trailer di presentazione – risultano poco nitide e di difficile lettura, aumentando i dubbi sulla loro autenticità. In un panorama in cui l’utilizzo dell’intelligenza artificiale rende verificare le fonti sempre più complesso, è fondamentale mantenere un approccio prudente. 🔗 Leggi su Game-experience.it
