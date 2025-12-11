Toghe ancora di traverso | dissequestrata la nave Mediterranea di Casarini

La nave Mediterranea di Casarini, sequestrata in seguito a recenti interventi giudiziari, è stata dissequestrata. La decisione dei magistrati riflette un orientamento favorevole agli attivisti pro migranti, che avevano scelto di sbarcare in Sicilia anziché a Livorno, riaccendendo il dibattito sulle politiche di gestione dell’immigrazione.

Ancora una volta, i magistrati si schierano a favore degli attivisti pro migranti che sbarcarono in Sicilia invece che a Livorno. Il tribunale di Agrigento ha infatti emesso un decreto con il quale sospende il fermo amministrativo della nave Mediterranea, della omonima ong, che era stato comminato dalla prefettura il 12 novembre scorso e che prevedeva 60 giorni di detenzione amministrativa e una sanzione pecuniaria di 10 mila euro per comandante e armatore. Lo rende noto la stessa ong Mediterranea Saving Humans. "La decisione del tribunale di Agrigento dimostra l'illegittimità dell'applicazione del decreto legge Piantedosi", dice Mediterranea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it