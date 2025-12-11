Tobin Tax raddoppiata in Manovra per evitare le cedole i rischi per l’Italia

Nella Manovra 2026 si ipotizza il raddoppio della Tobin Tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie introdotta nel 2013. Questa misura, pensata per finanziare interventi correttivi, rischia di avere ripercussioni significative sui mercati e sull’economia italiana, sollevando preoccupazioni riguardo ai potenziali effetti e alle conseguenze per il sistema finanziario del paese.

Nella Manovra 2026 spunta l'ipotesi del raddoppio della Tobin Tax, l'imposta sulle transazioni finanziarie introdotta nel 2013 dal Governo Monti e oggi destinata a diventare una delle principali fonti di copertura per gli interventi correttivi in arrivo in Parlamento. Secondo gli ultimi emendamenti della maggioranza, dal 2026 l'aliquota della Tobin Tax salirà dallo 0,2% allo 0,4% sulle transazioni di azioni italiane a elevata capitalizzazione e dal livello attuale dell'1-2 per mille fino al 2-4 per mille sulle operazioni dei mercati regolamentati e non regolamentati.

Tobin tax raddoppiata e tassa su tutti i pacchi, anche quelli domestici. Beh un bell’aiuto alla classe media. Ecco le nuove sigarette. Il bancomat della Bestia Statale. #finanziaria Vai su X

