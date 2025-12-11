Tivù Verità | L' appello di Riccardo Muti | la Francia ci ridia le spoglie di Cherubini

Il maestro Riccardo Muti lancia un appello alle autorità francesi affinché restituiscano a Firenze le spoglie di Luigi Cherubini, figura fondamentale della musica toscana. In un gesto di grande importanza storica e culturale, Muti invita a superare le divergenze per riappropriarsi di un patrimonio che appartiene all’Italia.

Il maestro Riccardo Muti si rivolge alla politica perché trovi una via per far tornare a Firenze i resti del genio toscano.

