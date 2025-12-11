Tir a Contesse ancora segnalazioni di disagi

Tir a Contesse continuano a causare disagi, nonostante le ordinanze del sindaco e la presenza dei vigili urbani. Le segnalazioni di problemi persistono, alimentando le polemiche nella zona, che resta sotto osservazione per trovare soluzioni efficaci.

Nonostante le ordinanze del sindaco e la presenza dei vigili urbani a Contesse sono ancora polemiche. Sono tanti i cittadini e gli automobilisti che segnalano il pericolo del transito dei tir legati ai lavori del raddoppio ferroviario Messina Catania. Il presidente del II Quartiere Davide. 🔗 Leggi su Messinatoday.it