Time persona dell’anno gli ‘architetti’ dell’intelligenza artificiale

Nel 2025, Time ha scelto gli ‘architetti’ dell’intelligenza artificiale come Person of the Year, riconoscendo il ruolo fondamentale di chi ha contribuito a plasmare questa tecnologia. Questo anno ha segnato l’emergere del vero potenziale dell’IA, portando a una rivoluzione che sembra irreversibile e destinata a ridefinire il nostro futuro.

Gli architetti dell'intelligenza artificiale sono la persona dell'anno 2025 secondo 'Time'. "Il 2025 è stato l'anno in cui il pieno potenziale dell'intelligenza artificiale è emerso in tutta la sua portata, e in cui è diventato chiaro che non si tornerà indietro ", si legge sul profilo X della testata. 2025 was the year when artificial intelligence's full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back. For delivering the age of thinking machines, for wowing and worrying humanity, for transforming the present and transcending the. pic.twitter.commEIKRiZfLo — TIME (@TIME) December 11, 2025 "Per aver inaugurato l'era delle macchine pensanti, per aver stupito e preoccupato l'umanità, per aver trasformato il presente e trasceso il possibile, gli Architetti dell'IA sono la Persona dell'Anno 2025?, viene spiegato per motivare la scelta.

Time ha rivelato la Persona dell'Anno 2025: come era previsto si tratta dell'Intelligenza Artificiale, o meglio "gli architetti dell'Intelligenza Artificiale"