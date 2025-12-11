Time | IA persona dell’anno

Tv2000.it | 11 dic 2025

La rivista Time ha scelto l’intelligenza artificiale come “Persona dell’anno 2025”, evidenziando il suo impatto crescente sulla società. Questa decisione riflette le trasformazioni e le sfide legate all’adozione dell’IA nel quotidiano, sottolineando il suo ruolo fondamentale nel plasmare il nostro futuro.

La rivista statunitense Time ha designato l’intelligenza artificiale come “Persona dellanno 2025”, sottolineando come influenzi, nel bene e nel male, le nostre vite. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

